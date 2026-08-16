Yatak odası kapısını açık bırakarak uyuma alışkanlığı, olası bir yangın anında hayati risk oluştururken uyku kalitesini de düşürdüğü ortaya çıktı.

Gece yatmadan önce dış kapıyı kilitlemek ve ışıkları kapatmak genel bir alışkanlık olsa da yatak odası kapısının pozisyonu genellikle gözden kaçıyor. Uzmanlar, yatarken oda kapısını kapalı tutmanın hem yangın felaketlerinde hayati zaman kazandırdığını hem de daha sağlıklı bir uyku sağladığını belirtiyor.

YATAK ODASI KAPISI YANGINDA NASIL HAYAT KURTARIYOR?

Yangın güvenliği uzmanları, kapalı kapıların alevlerin, yoğun dumanın ve zehirli gazların odaya yayılmasını önemli ölçüde geciktirdiğini vurguluyor. Amerikan Yangın Güvenliği Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan testler, kapısı kapalı bir odadaki sıcaklık ve duman miktarının, kapısı açık odaya kıyasla çok daha düşük kaldığını ortaya koyuyor. Yangın anında dakikaların ve hatta saniyelerin hayati değer taşıması, kapalı kapının koruyucu bir kalkan görevi görmesini sağlıyor.

KAPALI KAPI UYKU KALİTESİNİ NASIL ETKİLİYOR?

Kapatılan kapı; ev içindeki sesleri, dışarıdan gelen gürültüyü ve ışığı engelleyerek uykunun bölünmesini önlüyor. Uyku uzmanları, gürültü seviyesinin azalmasının ve oda sıcaklığının sabit kalmasının daha derin bir uykuya yardımcı olduğunu ifade ediyor. Ayrıca kapalı kapının yarattığı güvenli ve özel alan hissi, zihinsel olarak rahatlamayı ve stresi azaltmayı kolaylaştırıyor.