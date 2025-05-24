Bir yıl önce uyuşturucu kullandığı iddiasıyla eşinden boşanan 1 çocuk annesi Sena Ceran, eski eşi Fatih Çiftçi’nin kendisini tehdit etmesiyle uzaklaştırma kararı aldı. Uzaklaştırma sürecinde Ceran’ı döven Çiftçi, uzaklaştırma kurallarını ihlal ettiği sebebiyle ‘Hürriyeti yoksun kılma’ suçundan dava açıldı. Bu sırada eski eşini ve ailesini tehdit etmeye devam eden Çiftçi için Ceran’ın ağabeyi ve kardeşi şikayetçi oldu.

ÇALIŞTIĞI MARKETE GİDEREK DARP ETTİ

18 Mayıs günü Çiftçi, eski eşi Ceran’ın çalıştığı markete gidip, zorla çıkararak tekme ve yumrukla darp etti. Ceran, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavisinin ardından yeniden şikayetçi oldu. Daha sonra eski eşi Fatih Çiftçi, gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Fatih Çiftçi, hakkında uzaklaştırma kurallarını ihlal ettiği sebebiyle ‘Hürriyeti yoksun kılma’ suçundan açılan dava sonuçlanarak mahkeme heyeti tarafından 10 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından tutuklandı.

“KADIN CİNAYETİ OLARAK ANILMAK İSTEMİYORUM”

Yaşadığı olayları anlatan Sena Ceran, “Biz 6 yıllık evliydik, gayet mutluyduk. Ama eşim madde illetine bulaştığı için boşanmak durumunda kaldık. Ancak boşandıktan sonra eşimin şiddet eğilimli hareketlerinden kurtulamadım. Sürekli peşimde dolanmaya ve beni takip etmeye devam etti. Son 1 yıl içerisinde çok fazla darp olayı yaşadım. Birkaç gün önce bıçaklı bir şekilde iş yerime baskına geldi. Beni dışarı sürükleyerek çıkardı. Yerde defalarca yumruklayarak darp etti. Beni bıçaklamaya çalıştı ancak elindeki bıçak kemerime geldiği için korundum. Ölmek istemiyorum. Adalet istiyorum. Benim bir evladım var, kadın cinayeti olarak anılmak istemiyorum” dedi.

“AMATEM’E GÖTÜRDÜM AMA KURTARAMADIM”

Eski eşini tedavi ettirmek için elinde geleni yaptığını söyleyen Ceran şöyle dedi: “Karşıdaki şahsın tedavi edilmesini istiyorum. Benim gözümün morluğu, vücudumdaki morluklar geçecek ama ruhsal bir şekilde fazla incindim. Kendi hayatıma normal bir şekilde devam etmek istiyorum. Evliliğimizde bana hiç şiddet göstermedi. Gayet normal bir evlilik yaşıyorduk. Eski eşimin madde kullanmasıyla kabus günlerimiz başladı. Eski eşimin tedavi olması için elimden geleni yaptım. AMATEM’e götürdüm. Ancak kurtaramadım. Eski eşimin ailesi de bu durumdan mustarip. Ailesi bile ona karşı uzaklaştırma aldılar” şeklinde konuştu.