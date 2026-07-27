Sosyal medya platformlarında paylaşılan iddialara ve görüntülere göre; Dilara isimli genç kadın, uyuşturucu ve kumar bağımlısı olduğu belirtilen eşi tarafından uzun süredir şiddete maruz kalıyor. Biri henüz 3 aylık bebek olan iki çocuk annesi talihsiz kadının, hamilelik sürecinde bile eşi tarafından acımasızca darbedildiği ve ağır psikolojik baskı gördüğü öğrenildi.
KAYINVALİDESİNE TEHDİTLE KREDİ ÇEKTİRDİ
Gözü dönmüş saldırganın uyguladığı zulüm sadece eşiyle de sınırlı kalmadı. İddialara göre şahıs, eşinin annesini de tehdit ederek onun adına bankalardan yüksek miktarlarda krediler çektirdi. Şüphelinin zorla elde ettiği bu paraları kumar, uyuşturucu ve gayriahlaki yollarda harcadığı öne sürüldü.
Babası hayatını kaybettiği için arkasında sığınabileceği güçlü bir aile desteğinden mahrum olan Dilara, yaşadığı bu cehennemden kurtulmak için boşanma davası açmak istedi. Ancak hem yaşadığı derin maddi imkansızlıklar hem de eşi ve eşinin ailesi tarafından gelen ölüm tehditleri nedeniyle adım atamayarak çaresizliğe sürüklendi.
İZLEYEN HERKES BAKANLIĞA ÇAĞRI YAPTI
Çocuklarının can güvenliğinden endişe eden ve tehditler karşısında bir başsına kalan kadının sessiz çığlığına sosyal medya kullanıcıları kayıtsız kalmadı. Kısa sürede binlerce paylaşım yapan vatandaşlar, #DilaraYalnızDeğildir mesajlarıyla kurumlara seslendi.