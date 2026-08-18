Olay, dün saat 21.00 sıralarında Aktepe Mahallesi 126 Sokak'taki bir evde meydana geldi. B.K. ile uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen oğlu Furkan Kaya arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.K., tüfekle Kaya’ya ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Furkan Kaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaya’nın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

TUTUKLANDI

Barış Kaya, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Kaya, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.