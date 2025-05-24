Dikkat çekici gelişmeyi Reuters duyurdu. Habere göre 2016'da Sinaloa Karteli'nin eski lideri olan El Chapo'nun avukatlığını yapan Silvia Delgado ceza mahkemesi hakimi olmak için adaylığını koydu.

Delgado Chihuahu'da görev yapmak için adaylık çalışmalarına sınır kasabası olanCiudad Juarez'de başladı. Yerel bir okul dışında seçmenlerle bir araya gelen avukata, bildiri de dağıttı.

"BEN YOLSUZ DEĞİLİM"

Dört çocuğunu büyüten ve hukuk fakültesini okuyan bekar bir anne olan Delgado, "Ben yolsuz değilim. Sırf birini temsil ettiğin için seni yakamazlar" dedi ve "Bir insan olarak, çocuklarım ve torunlarım için bırakabileceğim en iyi miras, her zaman insanları savunan, dürüst bir insan olmaktır" şeklinde konuştu.

El Chapo'yu temsil ederken yaptığı çalışmaların, kendisine hapishanede battaniye sağlanması için dilekçe vermenin de aralarında bulunduğu mesleki görevlerine uygun olduğunu düşündüğünü söyledi.

KARTEL GEÇMİŞİ OLAN 20 KİŞİ POZİSYON İÇİN YARIŞTA

Ancak oylamanın başlamasına bir haftadan biraz fazla bir süre kala, Meksikalı hak grubu Defensorxs, uyuşturucu baronu Joaquin 'El Chapo' Guzman'ı temsil eden bir savunma avukatı da dahil olmak üzere, suç teşkil eden uygunsuzlukları, yolsuzluk iddiaları veya kartellerle geçmiş bağlantıları olan yaklaşık 20 kişiyi pozisyon için yarışırken tespit ettiğini söyledi.

Eylül 2024'te kabul edilen reform, Başkan Joe Biden döneminde görev yapan dönemin ABD büyükelçisi Ken Salazar tarafından Meksika demokrasisine yönelik bir tehdit olarak eleştirilmişti.