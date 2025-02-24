

ABD'de yaşayan Kelly Kozyra isimli kadın, kokain çekmekten burnu düştü. Burnunu düzeltmek içinse 15 ameliyat operasyon geçirdi. Kozyra, yaşadıklarını bağımlılara ilham vermesini umuyor.

15 OPERASYON GEÇİRDİ

38 yaşındaki uyuşturucu bağımlısı Kelly Kozyra, arkadaşlarıyla gittiği bir gece partisinde kokain çekti. 3 ay sonra burun delikleri kanayan kadın önce buna aldırış etmedi sonrasında ise yüzünde kocaman bir boşluk oluştuğunu fark etti.

Kokainden dolayı burnu düşen kadın 15 operasyon geçirdi. Uyuşturucu bağımlısı kadın bu kötü alışkanlığından dolayı yemek yememeye, uyumamaya başladı. Son olaraksa işinden ayrıldı.

ESKİ BURNUNA DÖNMEK İÇİN 80 BİN DOLAR HARCADI

ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinde yaşayan Kozyra, uyuşturucu sonrasında burun deliklerinden kanamaya başladığını ve hatta 'deri parçalarını dışarı attığını' söyledi. Önceleri bu durumun kendiliğinden iyileşeceğini düşüne kadın, durum endişe verici hale gelince 1,5 yıl tedavi gördü. Bu süreçte ise 80.000 dolar harcadı.

Kozyra yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Çok fazla bir şey yaptığımı düşünmüyordum ama gerçekten çok fazlaydı. Üç ay boyunca neredeyse her gün kullandıktan sonra burnumda kanama başladı ve deri parçaları sümkürüyordum. Septumun kötüleştiğini fark ettim ama kendi kendine iyileşeceğini düşündüm, bu yüzden hala çekmeye devam ettim. Septum tamamen bozuldu. Sonra yüzümün dış tarafında bir delik oluştu, bir kuruş büyüklüğünde büyüdü."

Yüzündeki kocaman delikten dolayı maske taktığını ifde eden Kelly Kozyra, bu yüzden kimsenin yüzünü görmediğini söyledi.

Kokainn hayatını mahvettiğini de söyleyen kadın, yaşadıklarının bağımlılara bir ders olmasını da ekledi.