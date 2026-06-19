İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, MASAK ve EUROPOL iş birliğiyle geniş kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Uyuşturucu Madde İthal Etme" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, geçmiş tarihlerde farklı il ve ülkelerde ele geçirilen toplam 1 ton 350 kilogram uyuşturucu maddenin imal, sevkiyat ve satış süreçlerinde rol alan şüpheliler tespit edildi. Söz konusu şüphelilerin, bu suçlardan elde ettikleri gelirleri çeşitli yöntemlerle aklamaya çalıştıkları belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLARLA 19 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan teknik ve fiziki takipleri takiben ekipler, bu sabah belirlenen hedeflere yönelik harekete geçti. Toplam 10 ilde yer alan 37 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 19 şüpheli gözaltına alındı. Hedef adreslerde gerçekleştirilen aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 693 bin Türk Lirası, 12 bin 800 dolar ve 63 bin 240 euro nakit para ile çok sayıda ziynet eşyası ve lüks markalara ait 11 adet saat ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

MİLYARLIK MAL VARLIĞINA VE ŞİRKET HİSSELERİNE EL KONULDU

Soruşturmanın mali boyutuna yönelik yürütülen incelemeler doğrultusunda suç örgütünün ekonomik yapılanmasına da darbe vuruldu. Kara para aklama faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla başlatılan yasal süreç kapsamında, şüphelilere ait olduğu belirlenen 87 motorlu araç, 340 taşınmaz mülk ve 25 şirkete ait ortaklık payları koruma tedbiri altına alındı. El konulan tüm bu mal varlığı unsurlarının toplam piyasa değerinin yaklaşık 6 milyar Türk Lirası olduğu bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.