Acil bir durumdayken halka açık tuvaletleri kullanmak kaçınılmaz olabilir. Ancak bir dahaki sefere tuvalete girdiğinizde, tuvalet kağıdını iyice incelemeyi unutmayın. TikTok'ta bir kullanıcının paylaştığı bilgiye göre; tuvalet kağıdı üzerindeki küçük lekeler, beklenmedik ve oldukça rahatsız edici bir durumun işareti olabilir.

TUVALET KAĞITLARINDA 'UYUŞTURUCU' İŞARETİ

Sosyal medyada gündem olan ve dikkat çeken bu iddiaya göre; Bazı uyuşturucu kullanıcıları kirli iğnelerini temizlemek için tuvalet kağıdını kullanıyor. Eğer rulo üzerinde pas renginde izler ya da hafif girintiler fark ederseniz bu mendilleri kullanmamak en güvenli seçenek olabilir. Çünkü bu lekeler, kan bulaşığı içerebilir ve potansiyel olarak bulaşıcı hastalık taşıma riski taşıyabilir.

Yayınlanan görüntü sonrasında çoğu kullanıcılar benzer tepkiler verdi:

"Bunu öğrendiğimde neredeyse panik atak geçirecektim!"

PEKİ BU İDDİA DOĞRU MU?

Dr. Sermed Mezher, tuvalet kağıdı yoluyla virüs bulaşmasının "çok nadir ancak mümkün" olduğunu belirtti. Uzmanlar, bazı uyuşturucu kullanıcılarının iğnelerini silmek için tuvalet kağıdı gibi kolay ulaşılabilir malzemeler kullanabileceğine dikkat çekiyor.

Ancak bu tür bir temizleme yöntemi, iğnelerdeki virüsleri yok etmez. Aksine, mikropların yüzeylere yayılmasına neden olabilir. Bu nedenle, halka açık tuvaletleri kullanırken hijyen kurallarına daha fazla dikkat gerekiyor. Eğer tuvalet kağıdında şüpheli lekeler fark ederseniz kesinlikle kullanmamalısınız.