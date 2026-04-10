İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan şarkıcı Ersay Üner’in ifadesi ortaya çıktı. Üner’in ifadesindeki 2,5 milyonluk detay merak uyandırdı.

''ADHD HASTASIYIM''

Takvim'in haberine göre; Şarkıcı Ersay Üner İl Jandarma Komutanlığı'nda verdiği ifadesinde, Hesaplarından uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirici bir paylaşım yapmadığını belirterek, "Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmam ve kullanmadım. Kronik panik atak, anksiyete ve ADHD hastası olduğum için sadece doktor reçetesi ile almış olduğum ilaçlarımı kullanıyorum." dedi

BİR ANLIK PANİKLE 2,5 MİLYONU BAHÇEYE ATMIŞ

'Evinizin eklentisinde yapılan arama sonucunda el konulan 2 milyon 568 bin 180 TL para' ile ilgili olarak ifadesi sorulan Üner, "Bir an panikle ve başıma da daha önce böyle bir şey gelmediğinden çok korktum. Evde bulunan parayı panikle yan bahçeye fırlattım. Aslında el konulan paranın resmi olduğu hatta çalıştığım müzik şirketi tarafından faturalı bir şekilde beyanlıdır. Ben bu parayı vergi borcumu ödemek için almıştım. Ama bir anlık korku ve panik sebebiyle dışarı attım kesinlikle suç işleme kastım bulunmamaktır. Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında bir suç işlediğimi düşünmüyorum" diyerek cevap verdi.