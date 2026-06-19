Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Operasyonda, Denizli Barosu Başkanı Ufuk Kök’ün de aralarında bulunduğu 12 avukat gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde, narkotik köpekleri eşliğinde aramalar gerçekleştirildi.

21 ayrı adreste yapılan aramalarda; 50 gram esrar, 57 adet sentetik ecza hap, 200 gram kenevir tohumu, 2 kök kenevir bitkisi, çeşitli iklimlendirme ekipmanları, 2 esrar öğütme aparatı, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ufuk Kök’ün evinde ise 0,3 gram esrar bulunduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukatlardan Vahid Suad Başer’in annesinin, AKP Denizli İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı olduğu ve Kadın ve Demokrasi Derneği Denizli İl Temsilciliği’nde yönetici olarak görev yaptığı öğrenildi. Başer’in ayrıca Avukat Hakları, İnsan Hakları, Göç ve İltica, Sağlık Hukuku Denetleme ile Sigorta Aracıları ve İş Takipleri Mücadele komisyonlarında üyeliğinin bulunduğu ifade edildi.