Oyuncu Melis İşiten, açıklamasında dün sabah erken saatlerde kızıyla birlikte yaşadığı evinden gözaltına alındığını belirterek, kolluk kuvvetlerine telefonunu ve tüm şifrelerini teslim ettiğini söyledi.

İfadesinin ardından Adli Tıp Kurumu’nda istenen testleri verdiğini aktaran İşiten, mahkemeye sevk edilmeden serbest bırakıldığını kaydetti.

“AKŞAM KIZIMIN YANINDA EVE DÖNDÜM”

Çıkacak test sonuçları konusunda kendisi açısından herhangi bir şüphesi olmadığını ifade eden İşiten, gün boyunca görev yapan jandarma ekiplerine teşekkür etti. İşiten, “Akşam saatlerinde kızımın yanında evime döndüm. Gün boyunca ailemizin yanında olan avukatlara ve bana ulaşmaya çalışan dostlarıma teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.