Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ASENA Projesi kapsamında yürütülen analitik çalışmalar sonucunda bir yolcu otobüsünü takibe aldı. Ekipler, otobüsün Babaeski Kavşağı'nda durduğunda, otobüsten öncü ve artçı şekilde inen A.G. ile eşi E.G.'nin birlikte hareket ettiklerini belirledi. Şüphelilerin üstlerinde ve eşyalarında yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan karı koca, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler, tutuklandı.

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