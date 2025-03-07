Kütahya'da polisin durdurduğu hafif ticari aracın bagaj kapağına gizlenmiş 4 kilo 355 gram kokain ele geçirildi; gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre polis ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerce, plakası belirlenen hafif ticari araç kent girişinde durduruldu.
Araçta narkotik köpeği ‘Thor’ ile arama yapılırken, bagaj kapağı içine gizlenmiş bölmede 4 paket halinde 4 kilo 355 gram kokain ele geçirildi.
Araçtaki şüpheliler V.B. ve H.D. gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan tutuklandı.