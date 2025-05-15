TBMM Listesine Tekrar Girdi

TBMM’nin resmi internet sitesinde yer alan AKP milletvekilleri listesinde yeniden yer alan Zenbilci’nin ismi, artık resmen AKP Meclis Grubu’nda da bulunuyor. Zenbilci, 30 Eylül 2024 tarihinde yaptığı açıklamayla partisinden ayrıldığını duyurmuş, kararının gerekçesi olarak oğlunun adının karıştığı adli bir soruşturmayı göstermişti.

Oğlunun TBMM’ye ait bir aracı kullanarak uyuşturucu ticareti yaparken yakalanıp tutuklanması üzerine açıklama yapan Zenbilci, “Yargı sürecinin partim ve dava arkadaşlarım üzerinde gölge oluşturmaması adına istifa ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Sessiz Geri Dönüşün Ayak Sesleri

Halk TV’de yer alan habere göre; kamuoyunda yaklaşık üç ay boyunca görünmeyen Zenbilci, Aralık 2024 itibarıyla TBMM oturumlarında AKP Adana milletvekilleriyle birlikte görülmeye başlandı. Bu gelişme, kulislerde “fiilen geri döndü” yorumlarına neden olmuştu. Ancak resmi bir duyuru yapılmadığı için süreç belirsizliğini korumuştu.

Nisan 2025’te, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın katılımıyla gerçekleşen bir Kur’an Kursu ve cami açılışında protokolde yer alan Zenbilci, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ve AKP’li milletvekili Abdullah Doğru ile birlikte kameralara yansıyarak “geri dönüş” sinyallerini daha da güçlendirmişti.

İSİPAB Zirvesinde Yerini Aldı

Ahmet Zenbilci, bugün de İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği’nin (İSİPAB) 19. Genel Kurulu için, komisyon heyetiyle birlikte Endonezya’nın başkenti Cakarta’ya gitti. Bu seyahat, Zenbilci’nin sadece sembolik değil, fiili olarak da AKP’ye döndüğünün net göstergesi oldu.