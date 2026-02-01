Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında 11 isim hakkında gözaltı kararı verildi.
Aralarında Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal gibi isimlerin bulunduğu 11 isim sağlık kontrolünden sonra yeniden Jandarma komutanlığına götürüldü.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 11 isim serbest bırakıldı.
Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan isimler:
1- Hasan Can Kaya
2- Yusuf Aktaş (Reynmen)
3- Emirhan Çakal (Çakal)
4- Mazlum Aktürk
5- Mert Eren Bülbül
6- Sıla Dündar
7- Döndü Şahin
8- Burak Güngör
9- Ahmet Can Dündar
10- Berkcan Güven
11- Fırat Yayla
Ayrıntılar geliyor...