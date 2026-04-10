İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturma kapsamında ünlü şarkıcı Simge Sağın gözaltına alınmış, ardından yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturmada verdiği ifade ortaya çıktı.

''BEN KULLANMADIM''

Burak Doğan'ın haberine göre; Sağın ifadesinde, ödül töreni sonrası erkek arkadaşıyla müzikal çalışmaları için kendi evine gittiklerini belirti. Evinde yapılan aramaya kendi isteğiyle izin verdiğini belirten şarkıcı, çıkan maddeyle ilgisinin olmadığını söyledi.

Ele geçirilen maddenin erkek arkadaşına ait olduğunu bilmediğini ifade eden Sağın, uyuşturucu kullanmadığını vurguladı.

Ayrıca sağlık durumuna da değinen şarkıcı, bazı ilaçları reçeteli olarak kullandığını belirterek, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini dile getirdi.

İşte ifadesi:

“Ben Jandarma Komutanlığında verdiğim ifademi aynen tekrar ederim. İlkay Şencan benim erkek arkadaşımdır. Yaklaşık 1 aydır birlikteyiz. Kendisi ayın zamanda DJ ve prodüktördür. Kendisiyle dün ödül törenine katıldık. Katıldıktan sonra çalışmak amacıyla ikametime geçtik.

Bugün sabah saatlerinde ilgili kolluk görevlileri tarafından ikametimde arama yapılacağı söylendi. Ben uyuşturucu madde kullanmadığımı bildiğim için rahatlıkla evi arayabileceklerini söyledim.

Erkek arkadaşımın çanta içerisine baktıklarında ele geçirilen uyuşturucu maddeyi buldular. Ben onun uyuşturucu madde kullandığını bilmiyordum. Aynı zamanda çanta içerisinde uyuşturucu madde olduğundan haberdar değildim. Cep telefonumda yapılan inceleme sonucunda 22 Şubat tarihli bana göstermiş olduğunuz fotoğraf da tütün sigara içiyordum.

''REÇETELİ İLAÇ KULLANIYORUM''

''Kesinlikle içtiğim madde uyuşturucu ve türevi bir madde değildir. Ancak fibromiyalji (kas eklem ağrısı) hastasıyım. Bu nedenle reçeteli olarak yeşil reçeteye tabi ilaçlar kullanıyorum. Bunlara ilişkin reçeteleri ifade bitiminde ekte sunacağım. Uyuşturucu madde kullanmıyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.”