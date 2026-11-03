Şarkıcı İlyas Yalçıntaş’ın "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. İstanbul Adalet Sarayı 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık İlyas Yalçıntaş ile avukatları katıldı.

"KİMSE İLE BİRLİKTE KULLANMADIM, TİCARET İDDİALARINI REDDEDİYORUM"

Mahkemedeki savunmasında uyuşturucu ticareti veya temini suçlamalarını kabul etmeyen Yalçıntaş, utanç ve üzüntü duyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ben tanınan bir şarkıcıyım. Böyle bir dosyayla karşı karşıya olduğum için utanç duyuyor ve üzülüyorum. ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçunu reddediyorum. Üzülerek söylüyorum ki kenevir kullanıcısıydım. 6 ay önce denemek amacıyla İngiltere’de bir İngiliz vatandaşıyla kokain kullanmıştım. Kullandığımda beni aşırı derecede rahatsız etmişti. Kamuoyu tarafından takip edilen biri olduğum ve takipçilerime kötü örnek olmak istemediğim için savcılıkta verdiğim ilk ifademde uyuşturucu madde kullandığımı inkar ettim. Ancak Sulh Ceza Hakimliğindeki ifademde bu hususu düzelttim. Daha önce uyuşturucu madde kullandım ancak kimseye madde temin etmedim ve başkalarıyla birlikte kullanmadım. Partilere katılmadım, evimde tek başıma kullandım."

Evde bulunan hassas terazi ve mesajlaşmalarına dair de açıklamalarda bulunan şarkıcı, "Evimde bulunan hassas teraziyi fitness sporuyla ilgilendiğim için bulunduruyordum, gıda ölçümü yapıyorum. Mesajlarıma gelecek olursak, ben hep samimi olduğum arkadaşlarımla sokak jargonu kullanan biriyim. Evimde partiler düzenlendiği iddiası doğru değildir. Muhbirin söylediklerini reddediyorum. Cezaevinde çok zor şartlar altındayım; üstümden fareler geçti. Bu cezayı hak ettiğimi asla düşünmüyorum" dedi.

Savcının telefon kayıtlarında yer alan "Çözeltme imkanınız var mı?" sorusunu sorması üzerine Yalçıntaş, yardımcısıyla yaptığı bu yazışmanın tütün alımıyla ilgili olduğunu ve yanlış anlaşıldığını söyledi.

JANDARMA TANIK: "BAŞKA BİR SUÇ UNSURU BULAMADIK"

Duruşmada dinlenen İl Jandarma Komutanlığı Narkotik biriminde görevli tanık A.S. ise ev aramasında yer aldığını belirterek, "Yatak odasında boş bir kavanoz, iki adet uyuşturucu öğütücüsü ve bir kavanoz; mutfakta ise bir hassas terazi vardı. Kavanozun içinde kırıntılar bulunuyordu, ne olduğunu bilmediğimiz için incelemeye gönderdik. Bunun dışında suç unsuru olabilecek başka bir şey bulamadık. Sanığın uyuşturucu madde kullandığına ya da temin ettiğine ilişkin bilgim veya görgüm yok" beyanında bulundu.

ADLİ KONTROLLE TAHLİYE KARARI

Mahkeme heyeti, alınan beyanların ardından açıkladığı ara kararda, tutuklu sanık İlyas Yalçıntaş’ın imza atma yükümlülüğü şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verdi. Dava dosyasındaki eksik hususların giderilmesi amacıyla duruşma 15 Aralık tarihine ertelendi.

İDDİANAMENİN DETAYLARI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, bazı tanınmış isimlerin uyuşturucu madde temin ettiği yönündeki istihbarat üzerine İlyas Yalçıntaş hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti. Ev aramasında öğütücü aparatlar, hassas terazi ve bitki kırıntıları bulunan kavanoz ele geçirildiği; kan ve saç analizlerinde THC metaboliti ile kokain saptandığı belirtilmişti. Şarkıcı hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan en az 10 yıl hapis cezası talep edilirken, dosya yetkisizlik kararı sonrası İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesine devredilmişti.