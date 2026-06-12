İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı.

Soruşturmanın kapsamı genişlerken, aralarında şarkıcı Kenan Doğulu, oyuncu Beren Saat ve sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın da bulunduğu 23 şüpheli, dün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınmıştı.

Sağlık kontrolünün ardından, ifadeleri alınan isimler şöyle:

Şarkıcı Ayşe Hatun Önal, modacı Tolga Çam, borsacı Ferhan Kaya, Yönetmen Murat Saygı, Fashion TV Sahibi Enis Ahmet Onat, Beko Ocakbaşı Sahibi Ahmet Karoğlu, iş insanı Emre Tari, Vatan Bilgisayar sahibi Hasan Vatan, sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Kerimcan Durmaz, şarkıcı Kenan Doğulu ve oyuncu eşi Beren Saat, yönetmen Mehmet Cem Karcı, şarkıcı Berdan Mardini, Reyhan Küçükyeğen, aranjör ve DJ Ozan Doğulu, şarkıcı Yaşar İpek, modellik firması sahibi Mehmet Yıldız, manken Tessy Ramos Correira, oyuncu Enis Arıkan, mimar Rafet Eren Yorulmazer, BESA grup yönetim kurulu üyesi iş insanı Ali Efe Bezci, sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci ile CHP Ankara milletvekili Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker.

TUTUKLAMA TALEP EDİLEN İSİMLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanmıştı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler adliyeye sevk edilmişti.

Savcılık ifadeleri tamamlanan şüphelilerden Tolga Çam, Ferhan Kaya, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Emre Tari, Hasan Vatan, Reyhan Küçükyeğen, Mehmet Yıldız, Tessy Ramos Correira ve Rafet Eren Yorulmazer tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

ADLİ KONTROL TALEBİ

Şüphelilerden Ali Efe Bezci hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talep edilirken, Ayşe Hatun Önal, Ahmet Karoğlu, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu, Beren Saat, Mehmet Cem Karcı, Berdan Mardini, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci’nin de aralarında bulunduğu kişiler hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanması istendi.