Sosyal medyada paylaştıkları videonun ardından; haklarında 'uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat serbest bırakıldı.

"VİDEO 2024'E AİT"

Habertürk'te yer alan habere göre; Dilan Polat videonun yayınlanma tarihinin Aralık 2024 olduğunu ve Sapanca'da bir evde görüntülerin kaydedildiğini söyledi.

"TÜP BEBEK TEDAVİSİ GÖRÜYORUM"

Videodaki "Kimse kalkamıyor" mesajında ise herkesin yorgun olduğundan bahsettiğini söyleyen Dilan Polat, "Eşimin kardeşi o masayı temizliyordu biz de kahvaltı edecektik. Tüp bebek tedavisi görüyorum, hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu kullanmadım. Psikiyatrik tedavi amaçlı bazı ilaçlardan başka bir şey kullanmadım" dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken bir video içeriğiyle ilgili yapılan ihbarlar sonucunda videoda yer alan Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Hazal Erdoğan ve videoyu çeken Dilan Polat hakkında re'sen soruşturma başlatılmıştı.

Kişiler hakkında savcılıkça 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçlarından gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat gece saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Dilan-Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün serbest bırakıldı.