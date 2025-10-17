İstanbul'da, şarkıcı, oyuncu ve fenomenlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında ifadeleri alınan 19 kişiden Dilan Polat, Derin Talu, Deren Talu, Birsen Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger, Kaan Yıldırım'ın testi pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim günü başlattığı soruşturma kapsamında, haklarında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan şarkıcı, fenomen ve oyuncularında aralarında bulunduğu 19 kişi, ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Gerekli tahlillerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na götürülen kişilerden saç ve kan örnekleri alındı. Testleri alınan 19 kişiden 8 kişinin testinin pozitif olduğu tespit edildi. Testi pozitif çıkan isimlerin Dilan Polat, Derin Talu, Deren Talu, Birsen Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger, Kaan Yıldırım olduğu öğrenildi.

ÜNLÜLERDEN İLK AÇIKLAMALAR!

Uyuşturucu testi pozitif çıkan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, sonuçların hatalı olduğunu öne sürerek "Benim kanımda çıkabilecek tek şey, yeşil reçeteyle alınmış ilaçlarım" ifadelerini kullandı.

Test sonuçları negatif çıkan Dilan Polat'ın eşi Engin Polat, "Çok kırıldım, ben niye yokum?" ifadeleriyle sonuçlara tepki gösterdi.

'TEKRAR TEST OLACAĞIM'

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sonuçları kabul etmediğini belirterek "Şok içerisindeyim. Hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım. Sonuçlar asla doğru değil. Bir insanın adını karalamak bu kadar kolay mı? Bir tek kanımda çıkan sertralin sonucu doğru, kullandığım antidepresan. Bu ülkede antidepresan kullanmadan yaşamanın mümkün olmadığını bir kez daha anladım. Sonuçları asla kabul etmiyorum. Tekrar bağımsız bir kurumda test olacağım. Adımın karalanmasına izin vermeyeceğim." dedi.

Kızları Derin ve Deren Talu'nun testlerinin pozitif çıkmasına tepki gösteren Defne Samyeli, "Ben sadece uyuşturucu maddeler de değil, sigaranın bile yasaklanmasını savunan birisiyim. Devletin uyuşturucunun ticareti, dağıtımı, ve yaygınlığı konusunda ne kadar etkili mücadele verdiği konusu zaten kocaman bir soru işareti. Apar topar gözaltına alınan bu isimlerin ne şekilde belirlendiği, haklarında nasıl ihbar olduğu bile henüz kendilerine ve biz ailelere söylenmedi. Çünkü dosyada 'gizlilik' kararı var. Bununla birlikte bu tartışmalı test sonuçlarını biz basından öğreniyoruz. Bu operasyona da, Adli Tıp Kurumu'nun sonuçlarına da güvenmiyoruz. Bir bağımsız uzman hastanede çocuklarım için bu testleri yeniden yaptıracağız." ifadelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

'MAHALLE MAHALLE GEZMEYE BAŞLIYORUM'

Kan ve saç örneklerinde uyuşturucu madde tespit edilmeyen İrem Derici, "Raporlarım temiz çıktığına göre mahalle mahallle gezmeye başlıyorum. Beton Derici'ye güvenin siz. Bugüne kadar asla yalan söylemedim, söylemem de." ifadelerini kullandı.