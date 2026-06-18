İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu tarafından ünlülerden alınan numunelerin sonuçları belli oldu.

TESTİ POZİTİF ÇIKAN ÜNLÜLER

Test sonuçlarına göre; Ali Efe Bezci, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Kenan Doğulu, Oğuzhan Beker, Ozan Doğulu, Tolga Çam ve Yaşar İpek'in uyuşturucu testi pozitif çıktı.

TESTİ NEFATİF ÇIKAN ÜNLÜLER

Örnekleri alınan Ahmet Karoğlu, Ayşe Hatun Önal, Beren Saat Doğulu, Emre Tari, Enis Ahmet Onat, Gürani Muran Kazancıoğlu, Kerim Can Durmaz, Gürani Murat Kazancıoğlu, Murat Saygı ve Reyhan Küçükyeğen'in testi ise negatif çıktı.

MARDİNİ’NİN İFADESİ DE ORTAYA ÇIKTI

Diğer taraftan ünlü şarkıcı Berdan Mardini’nin ifadesi de ortaya çıktı. Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre, uyuşturucu madde kullanmadığını dile getiren ünlü şarkıcı ifadesinde şunları söyledi:

“Ben 2003 yılında şöhret oldum. Sanatçı ve şarkıcıyım. Aynı zamanda şu anda Mardin'de Rose damascena gül tesisi damıtma fabrikası ve 500 dönüm gül bahçelerim vardır.

‘UYUŞTURUCU MADDE KULLANMAM SÖZ KONUSU DEĞİL’

Ayrıca yönetmiş olduğum Mardini Kozmetik adında bir kozmetik markam vardır. Hakkımda yapılan ihbarın yaptığım işler nedeniyle ve daha önce ailevi problemler nedeniyle husumet kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Uyuşturucu madde kullanmam söz konusu değildir. Kanımda veya herhangi bir vücut örneğimde uyuşturucu maddeye rastlanmayacaktır.

Telefonumu rızamla teslim ettim ancak şifremi ailevi ve ticari sır sebepleriyle vermek istemedim. Husumet nedeniyle gözaltına alındığımı ve yaptığım iş nedeniyle işlerimin baltalanması kastıyla böyle bir soruşturmaya maruz kaldığımı düşünüyorum.”