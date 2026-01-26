Uyuşturucu ve seks skandalı operasyonunda tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci, güvenlik güçlerine iki telefonunun şifresini vermişti. Telefonların dijital incelemesinde, ünlü yapımcı Savcı ile Cebeci arasında uyuşturucuya ilişkin mesajlaşmalar bulunmuştu.

Soruşturma dosyasına göre, 25 Ekim 2024'te Savcı'nın Cebeci'ye işyeri konumunu gönderdği, aynı gün saat 19.00'da Levent'teki ofiste buluştukları yazışmalarla ortaya konmuştu.

Cebeci'nin Savcı'ya gönderdiği mesajlar şöyleydi: "THC'mi (likit esrar) unutma, up olmak (Yükselmek) istiyorum" ve "Birlikte deneriz".

Ela Rümeysa Cebeci

Yazışmaların ortaya çıkmasıyla gözaltına alınan TİMS&B şirketinin ortağı ve CEO'su Savcı saç ve kan örnekleri ile ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

ADI JENERİKTEN SİLİNDİ

Test sonucu pozitif çıkan ve geçen günlerde ortağı olduğu yapım şirketinde isim değişikliğine giden Timur Savcı'nın adı, altı sezondur TRT1'de yayınlanan 'Teşkilat'ın jeneriğinden silindi.

Dizinin yeni bölümünde yapım şirketi TimsBi ve yapımcılar Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın isimlerine jenerikte yer verilmedi.

Timur Savcı (Soldaki) - Burak Sağyaşar (Sağdaki)

6 sezondur süren 'Teşkilat' dizisinin ekibinin artık faturalarını TimsBi şirketine değil, Double Click adlı yeni şirket üzerinden keseceği iddia edildi.