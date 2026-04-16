Uyuşturucu operasyonunda testi pozitif çıkan Şeyma Subaşı, rotasını tamamen iş dünyasına kırdı. Son aşadığı zorlu günlerin ardından kabuğuna çekilmek yerine çalışmayı seçen Subaşı, yeni kozmetik markasını büyütmek için kolları sıvadı.

Sadece yasal sorunlarla değil, özel hayatıyla da gündeme gelen Subaşı, Brezilyalı model sevgilisi Marlon Teixeira ile yollarını ayırmıştı. Subaşı, hakkında devam eden yurt dışı çıkış yasağı nedeniyle yılın büyük kısmını geçirdiği yurt dışı tatillerine de ara vermek zorunda kaldı. Hayatında yeni bir aşk olmayan Subaşı, bu boşluğu iş dünyasındaki hedefleriyle doldurmaya karar verdi.

KOZMETİK MARKASI İÇİN KOLLARI SIVADI

Sabah'tan Bülent Cankurt’un haberine göre, Kasım 2024’te arkadaşı Melissa Gizem ile birlikte kurduğu kozmetik markasına yoğunlaşan Subaşı, markasını bir üst seviyeye taşımak için stratejik adımlar atıyor.

Geçtiğimiz günlerde farklı bir markayla ortak bir workshop düzenleyen ünlü fenomen, şimdi de markasının tanıtımı için kamera karşısına geçti. Sosyal medyada yayınlanacak olan reklam filminin çekimlerini tamamlayan Subaşı, kamera arkası görüntülerini takipçileriyle paylaşarak büyük ilginin sinyallerini verdi.

SAÇ RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ

İş hayatındaki bu hareketlilik Subaşı’nın fiziksel görünümüne de yansıdı. Reklam çekimlerinde saç rengini değiştirdiği ve yüzüne yeni estetik dokunuşlar yaptırdığı gözlenen Subaşı’nın son hali, görenleri ikiye böldü. Bazı takipçileri yeni imajını beğenirken, bazı isimlerde ünlü ismin olduğundan daha olgun göründüğünü söyledi.