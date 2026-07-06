Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe Mahallesi çevre yolu yakınındaki boş bir arazide dün sabah saatlerinde bulunan erkek cesedinin üzerindeki sır perdesi aralandı. Bağ evlerine gitmek üzere bölgeden geçen vatandaşların battaniyeye sarılı halde hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek ihbarda bulunmasıyla ortaya çıkan olayda, hayatını kaybeden şahsın 52 yaşındaki İran uyruklu Omid Lotfipour olduğu tespit edilmişti.
UYUŞTURUCU KURYESİ ÇIKTI
Olayın cinayet olabileceği şüphesiyle kapsamlı bir soruşturma başlatan Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Lotfipour’un izini sürerek olayı tüm detaylarıyla aydınlattı. Yapılan araştırmalarda, İran uyruklu şahsın perşembe günü pasaportuyla resmi yollardan Türkiye’ye giriş yaptığı ve ardından kara yoluyla Şanlıurfa’ya geldiği saptandı.
Lotfipour’un, Akabe Mahallesi yakınlarında oluşturulan polis uygulama noktasını fark etmesi üzerine panikleyerek bölgeden uzaklaştığı ve yol kenarındaki boş araziye gizlendiği belirlendi. Yakalanmamak için geceyi arazide geçirmeye karar veren şahsın, yanındaki battaniyeye sarılarak burada beklediği tespit edildi.
MİDESİNDEKİ KAPSÜLLERDEN BİRİ PATLAMIŞ
Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan detaylı otopsi ve incelemeler ise ölümün arkasındaki çarpıcı gerçeği gün yüzüne çıkardı. Uluslararası uyuşturucu kuryesi olduğu anlaşılan Lotfipour’un midesinde, yutma yöntemiyle gizlenmiş çok sayıda uyuşturucu kapsülü bulunduğu tespit edildi.
Arazide saklandığı sırada midesindeki bu kapsüllerden birinin patlaması sonucu bir anda fenalaşan şahsın, ön otopsi bulgularına göre sızan yüksek miktardaki uyuşturucunun etkisiyle kalp durmasına bağlı olarak yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.
CENAZESİ MORGDA BEKLETİLİYOR
Midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülünün patlamasıyla hayatını kaybeden İran uyruklu Omid Lotfipour’un cenazesini teslim almak için henüz yakınlarından veya konsolosluk yetkililerinden herhangi bir başvuruda bulunulmadığı öğrenildi.