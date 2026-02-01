Mardin'in Derik ilçesinde GAP Şelalesi, 2 yıl aradan sonra tekrar akmaya başladı. 'Bereketin müjdeleyicisi' olarak anılan şelalenin, ürünlerdeki rekolteyi artıracağına inanılıyor.

20 bin dönümlük meyve ve zeytin ağaçlarının olduğu GAP Bahçeleri'ne hayat veren GAP Şelalesi, son günlerde etkili olan sağanak yağış sonrasında yeniden akmaya başladı. İlçeye 4 kilometre uzaklıktaki şelalenin 2 yıl sonra yeniden akması, incir, zeytin, nar, kayısı ve ceviz üreticiliği yapan bölge tarafından sevinçle karşıladı.

ŞELALENİN AKTIĞINI GÖRENLER AİLESİNİ ALIP KOŞTU

Şelalenin akmasıyla beraber ürünlerdeki rekoltenin artacağına da inanan bölge halkı, şelaleye gelip hatıra fotoğrafı çektirmeye başladı. Şelalelin aktığını görenler aileleriyle beraber bölgeye akın etti. Bunlardan biri de Ramazan Erol ve ailesi oldu. 2 yıldır şelaleden su akmadığını söyleyen Erol, "2 yıldan sonra ilk kez şelalemizin suyu aktı, bu nedenle çok mutluyuz. Şelalemizin suyu Derik zeytini için çok önemli. Derik zeytini, şelalenin suyuyla daha da verimli oluyor. Çok mutluyuz, sevinçliyiz. Çocuklarımızla gelip görmek istedik" diyerek sevinçlerini dile getirdi.

ZEYTİN ÜRETİCİSİ MUTLU

Eşi Nimet Erol ise şelalenin almasına çok sevindiklerini ve çocuklarını da getirdiklerini söyledi. Bu duruma en çok sevinenler ise zeytin üreticisi Halil Çelik oldu.

Zeytin için verimli bir sene olacağına inandıklarını belirten Çelik, "Bu sene çok şükür, yağmurdan dolayı şelalemiz aktı. Tarım ve zeytin için çok güzel. Güzel bir yağmur suyuydu, can suyu oldu" dedi.