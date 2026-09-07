Endonezya’da Anak Krakatau yanardağının patlaması havacılık trafiğinı felç etti. İlçede pazartesi sabahı erken saatlerde sekiz havalimanında uçuşlar durdu. Jakarta’ya hizmet veren iki havalimanı da bu kapananlar arasında yer alıyor.

VOLKANIN KÜLLERİ UÇAK MOTORLARINA GİRİYOR

Volkanik külün Java ve Sumatra’ya yayılması nedeniyle 1.500’den fazla uçuş aksadı. Yaklaşık 170 bin yolcu seyahat planını değiştirmek zorunda kaldı. Sadece Soekarno-Hatta Havalimanı’nda bine yakın uçuş etkilenirken, havalimanının yerel saatle 18.00’e kadar kapılı kalması krizin boyutunu gösterdi.

Yanardağtan çıkan kül Sumatra tarafında 15 kilometre, Java tarafında ise 6 kilometre yüksekliğe ulaştı. Bu yükseklikler ticari uçaklar için ciddi risk oluşturuyor. Kül, motorlara girdiğinde eriyerek iç parçalarda birikiyor ve görüş sistemlerini etkiliyor.

Volkanın alarm seviyesi üçüncü seviyede tutuluyor. Yetkililer, krater yakınına yakışmamayı ve maske kullanılmasını istiyor. Jakarta’da hava kalitesinin bozulması üzerine okullarda yüz yüze eğitimlere ara verildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı, külün etkisini azaltmak için hava modifikasyonu yapıyor. Amaç, uygun bulutlarda yağışı artırarak külün yere inmesini sağlamak. Ancak rüzgârın yönü ve yeni patlama riski nedeniyle normalleşmenin ne zaman sağlanacağı belirsiz.