Televizyon tarihinin unutulmaz yarışmalarından "Var Mısın Yok Musun", yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yarışmanın bu bölümünde İstanbullu Ayşe Sema Karaduman, hem enerjisi hem de aldığı kararlarla geceye damga vurdu.

UZAK DOĞU HAYALİYLE YARIŞMAYA KATILDI

Ekranların sevilen yarışması "Var Mısın Yok Musun"un 21. bölüm yarışmacısı Ayşe Sema Karaduman oldu. 66 yaşındaki İstanbullu yarışmacı, kazanacağı ödülle eşiyle birlikte Uzak Doğu'ya gitmeyi hayal ettiğini söyledi.

21 numaralı kutuyla yarışmaya başlayan Karaduman, ilk andan itibaren hızlı kararları ve yüksek enerjisiyle dikkat çekti. Yarışma boyunca herhangi bir strateji belirlemediğini söyleyen Sema, içinden gelen hislerle ilerledi.

"Stratejim yok, içimden geleni yapıyorum" diyen Karaduman, ikinci turda 5 milyon TL'lik büyük ödülü kaybetmesine rağmen yarışmaya devam etti. Peş peşe açılan mavi kutularla oyunda kalan yarışmacının, eşiyle görüntülü bağlantı kurduğu anlar da bölümün duygusal anları arasında yer aldı.

1 MİLYON 500 BİN TL'LİK TEKLİF GELDİ

Beşinci turun sonunda gelen 700 bin TL'lik banka teklifini reddeden Sema, risk almaya devam etti. Altıncı turda açılan kutulardan 1 TL ve 10 bin TL çıkmasıyla önemli bir avantaj yakalayan yarışmacı, Var Mısın Yok Musun tarihinin dikkat çeken tekliflerinden biriyle karşılaştı.

"AZA TAMAH ETMEYEN ÇOĞU BULAMAZ" DEDİ

Banka tarafından sunulan 1 milyon 500 bin TL'lik teklifi değerlendiren Ayşe Sema Karaduman, "Aza tamah etmeyen çoğu bulamaz" diyerek teklifi kabul etti.

DOĞRU ZAMANDA KARAR VERİP ÖDÜLÜ KAZANDI

Kararın ardından "Devam etseydi ne olurdu?" sorusunun yanıtı da ortaya çıktı. Karaduman'ın açtıracağı ilk iki kutudan 5 milyon TL ve 2 milyon TL çıktığı görüldü. Ancak sonraki banka teklifinin 1 milyon 200 bin TL olacağı hesaplandı.

Kendi kutusundan 100 bin TL çıkan Ayşe Sema Karaduman, doğru zamanda karar vererek yarışmadan 1 milyon 500 bin TL ödülle ayrıldı.