Kamboçya ve Tayland liderleri, barış görüşmeleri için Malezya'da masaya oturdu. Sınırda beşinci gününe giren çatışmalara son vermek için başlatılan ateşkes görüşmeleri başladı.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim’in Putrajaya’daki konutunda yapılan toplantıya Amerika Birleşik Devletleri ve Çin’in Malezya büyükelçileri de katıldı. Enver İbrahim, bölgesel ASEAN bloğunun dönem başkanlığını yürütüyor.

İki ülke de geçen hafta başlayan çatışmaları karşı tarafın başlattığını savunuyor. 817 kilometrelik kara sınırının birçok noktasında ağır top atışlarıyla şiddetlenen çatışmalar, onlarca asker ve sivilin ölümüne sebep oldu.

Şİ VE TRUMP DEVREYE GİRDİ

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, görüşmelerin Malezya ve ABD tarafından ortaklaşa düzenlendiğini söyledi ve Çin’in de sürece katıldığını duyurdu.

Manet, “Bu toplantının amacı, Başkan Donald Trump’ın öncülüğünde ve Tayland ile Kamboçya Başbakanlarının mutabakatıyla sağlanan derhal geçerli olacak bir ‘ateşkes’ anlaşmasına varmaktır” ifadelerini kullandı.

Trump, Pazar günü yaptığı açıklamada her iki ülke liderine de savaşın sona erdirilmemesi halinde ticaret anlaşmalarını sonuçlandırmayacağını söylediğini, bunun ardından tarafların uzlaşmaya istekli olduklarına inandığını belirtti.

Ancak Tayland Başbakanı Vekili Phumtham Wechayachai, görüşmeler öncesinde Kamboçya’nın samimiyeti konusunda şüpheleri olduğunu dile getirdi.

Wechayachai, “Kamboçya’ya güvenmiyoruz. Şimdiye kadar sergiledikleri tavır sorunu çözme yönünde samimiyet göstermiyor” dedi.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Tayland, Kamboçya’yı uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladı. Ancak siviller için bir ateşkese varmak istediklerini vurguladı.

Kamboçya ise Tayland’ın suçlamalarını kesin bir dille reddetti. Sivil hedeflere ateş açmadığını öne sürdü ve Tayland’ı masum insanları tehlikeye atmakla suçladı. Ayrıca uluslararası topluma, Tayland’ın saldırgan tutumunu kınama çağrısında bulundu.

Sınırdaki gerilim, Mayıs ayı sonunda kısa süreli bir çatışmada bir Kamboçya askerinin öldürülmesiyle tırmanmıştı.