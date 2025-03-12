Türk müziğinin önemli ismi Aşkın Nur Yengi ile usta oyuncu Haluk Bilginer'in kızı Nazlı Bilginer, Fiore Canto takma adıyla müzik dünyasına adım attı.

Genç sanatçı, Sezen Aksu'nun sözlerini yazıp Rodrigo'nun bestelediği "De Mardin" adlı şarkıyı seslendirdi. Şarkı, 'Uzak Şehir' dizisinde yayımlandı ve büyük ilgi gördü. Sosyal medya platformlarında hızla popülerleşen Nazlı Bilginer, yüzbinlerce beğeni topladı.

Müzik eğitimine önem veren Nazlı, TED İstanbul Koleji'nden mezun olduktan sonra Londra'da Guildhouse School Cats London'da lise eğitimini tamamladı. Şu an Ravensbourne Üniversitesi'nde Ses Mühendisliği ve Aranjörlük eğitimi alıyor ve "Bir müzik insanı olarak yetişip şarkı söylemeye devam edeceğim" diyerek kariyerine olan bağlılığını vurguluyor.

Genç yaşına rağmen müziğe olan ilgisiyle dikkat çeken Nazlı Bilginer Yengi, sahne ismi olarak "Fiore Canto"yu tercih ediyor. Bu isim, "Çiçeğin Şarkısı" anlamına gelir ve Yengi'nin müziğe olan derin bağlılığını ve sanatsal bakış açısını yansıtır.