2025 yılının en çok izlenen dizisi Uzak Şehir'de seyircilerin merakla beklediği sezon finali tarihi belli oldu.



Birsen Altuntaş'ın haberine göre; haftalardır reyting sıralamasında ilk sırada yer alan dizi, 2 Haziran'da yayınlanacak bölümüyle ilk sezona veda edecek.





SARSICI BİR SEZON FİNALİ YAZILACAK



Lale Eren ve Kerem Çatay’ın yapımcılığını üstlendiği Al Hayba uyarlaması olan dizinin sezon finali için oldukça sarsıcı bir hikaye ekranlara aktarılacak.



Mardin’in mistik atmosferinde çekilen, Gülizar Irmak’ın yazdığı, başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı dizi 28. bölümüyle sezon finali yaparken, dizinin ikinci sezonunun eylül ayında yayınlanması bekleniyor.



Uzak Şehir bu hafta 24. bölümüyle en çok izlenen yapımlar listesinde ilk sırada yer alırken, dizinin 25. bölümünün fragmanı da sosyal medyada büyük etkileşim aldı.







