Kanal D ekranlarında yayınlanan "Uzak Şehir" dizisi, yeni sezon hazırlıklarıyla gündemde. Ayna Yapım imzalı dizinin 3. sezon çekimlerinin ağustos sonunda başlaması planlanırken, izleyicilerin en çok merak ettiği konuların başında kadroda yaşanacak değişimler geliyor.

MERYEM VE MÜJGAN İLE YOLLAR AYRILIYOR

Sezon finalinde yaşanan ayrılıkların ardından yeni sezonda başka vedaların olup olmayacağı merak edilirken, kulislerde iki isimle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Meryem karakterine hayat veren Ceren Moray'ın, hikâyede son dakika değişikliği olmazsa yeni sezonda diziden ayrılması bekleniyor.

Meryem'in kardeşi Müjgan karakterini canlandıran İpek Arkan'ın ise 3. sezonda ekipte yer almayacağı öne sürüldü.

İPEK'İN HİKÂYESİ DEVAM EDECEK

Öte yandan dizide İpek karakterine hayat veren Çağla Şimşek'in yeni sezonda da hikâyedeki yerini koruyacağı belirtildi.

"Uzak Şehir" hayranları, ağustos ayında başlayacak yeni sezon çekimleri öncesi hem ayrılıkları hem de diziye dahil olacak yeni isimleri yakından takip ediyor.