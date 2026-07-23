Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir, yeni sezon hazırlıklarıyla gündemde. Dizinin kadrosuna dahil olacak yeni karakter, hikâyede önemli değişikliklere neden olacak.

ALYA'NIN ESKİ AŞKI ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre; dizide Sinem Ünsal’ın canlandırdığı Alya karakterinin eski sevgilisi Enver hikâyeye dahil olacak.

Budapeşte’de yaşayan karizmatik bir restoran sahibi olarak izleyici karşısına çıkması beklenen Enver karakterinin, Alya’nın hayatına nasıl etki edeceği şimdiden merak konusu oldu.

ENVER KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK İSİM NETLEŞMEDİ

Yeni sezonda önemli bir rol üstlenecek Enver karakteri için oyuncu görüşmelerinin sürdüğü öğrenildi. Karakteri canlandıracak oyuncunun ise henüz netleşmediği belirtildi.

Diziden Meryem karakterinin ayrılmasının ardından gelecek olan Enver’in, Uzak Şehir’de yeni gelişmelerin fitilini ateşlemesi bekleniyor.