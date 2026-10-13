12 Ekim 2026 Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında Uzak Şehir, Altı Üstü İstanbul, Evlilik Güzeldir ve MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. NOW TV'de yayın hayatına başlayan Sevdam Karadeniz de gecenin reyting yarışına katıldı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte Total, AB ve ABC1 kategorilerinde zirveye yerleşen yapımlar belli oldu.

12 EKİM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

12 Ekim Pazartesi gününün reyting sonuçlarına göre ATV'de yayınlanan Altı Üstü İstanbul, Total, AB ve ABC1 kategorilerinin tamamında birinci sırada yer aldı. Kanal D'nin yeni sezonuyla ekrana gelen dizisi Uzak Şehir ise üç kategoride de ikinci oldu.

UZAK ŞEHİR'İN REYTİNGLERİNDE DÜŞÜŞ

Sezon finalini 1 Haziran'da yapan Uzak Şehir, sezon sonunda Total kategorisinde 11,26 reyting seviyesine ulaşmıştı. Yeni sezonda yaşanan oyuncu vedalarının ardından diziye yönelik izleyici tepkileri de gündeme gelmişti.

12 Ekim'de yayınlanan bölümün reytingi 7,51 seviyesinde kaldı. Böylece dizi, sezon finalindeki seviyesine kıyasla yaklaşık 3,75 puanlık düşüş yaşadı. Altı Üstü İstanbul'un üç kategoride de zirveye yerleşmesiyle pazartesi akşamı reyting yarışında dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı.

12 Ekim 2026 Pazartesi gününün reyting sonuçlarına göre Altı Üstü İstanbul, Total, AB ve ABC1 kategorilerinin tamamında birinci sırada yer aldı. Uzak Şehir üç kategoride de ikinci olurken, TRT 1'in dizisi Evlilik Güzeldir Total'de 10'uncu, AB'de 6'ncı, ABC1'de ise 9'uncu sırada yer aldı. NOW TV'nin yeni dizisi Sevdam Karadeniz ise Total kategorisinde 14'üncü, AB'de 11'inci ve ABC1'de 10'uncu sıraya yerleşti.