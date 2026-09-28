Kanal D ekranlarında yayımlanan Uzak Şehir, 66. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni bölüm tanıtımında Alya’nın yaşadığı rahatsızlık dikkat çekerken, Cihan’ın bu durum karşısındaki tavrı da merak uyandırdı. Alya’nın karnına giren ağrı nedeniyle zorlanması, “Alya hamile mi?” sorusunu gündeme taşıdı.

ALYA HAMİLE Mİ?

Uzak Şehir’in yeni bölüm fragmanında Alya’nın karnındaki ağrı nedeniyle zor anlar yaşadığı görülüyor. Bu sahne, izleyiciler arasında Alya’nın hamile olabileceği yönündeki yorumları beraberinde getirdi. Fakat tanıtımda Alya’nın hamile olduğuna dair herhangi bir kesinlik bulunmuyor.

Alya’nın yaşadığı ağrının nedeninin ne olduğu yeni bölümde yaşanacak gelişmelerle belli olacak.

CİHAN’DAN ALYA’YA YARDIM TEKLİFİ

Tanıtımda Alya’nın zorlandığını fark eden Cihan, ona destek olmak için harekete geçiyor. Cihan’ın yardım etmek istemesine rağmen Alya’nın bu teklifi geri çevirmesi dikkat çekiyor.

İkilinin kısa süreli karşılaşması, yeni bölüm öncesinde dizinin merak edilen sahneleri arasında yer aldı.

UZAK ŞEHİR 66. BÖLÜM NE ZAMAN?

AyNA Yapım imzalı Uzak Şehir, 28 Eylül Pazartesi akşamı 66. bölümüyle Kanal D ekranlarında olacak.

Dizi, saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak. Alya’nın yaşadığı ağrının gerçek nedeni ve Cihan ile Alya arasında yaşanacak gelişmeler yeni bölümde belli olacak.