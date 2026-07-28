Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı Şahin karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Alper Çankaya'nın yeni projesi belli oldu. Başarılı oyuncu, yeni sezonda Star TV ekranlarında yayınlanacak Sevdiğim Sensin dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

YENİ PROJESİ BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Alper Çankaya, yine Ay Yapım imzalı bir projeyle ekranlara dönüyor. İki sezon boyunca Uzak Şehir dizisinde rol alan oyuncu, yeni sezonda Sevdiğim Sensin dizisinin kadrosuna dahil oldu.

YENİ KARAKTERİ MERAK EDİLİYOR

Star TV'nin perşembe akşamları yayınlanacak dizisinde yer alacak Alper Çankaya'nın hangi karaktere hayat vereceği henüz açıklanmadı. Oyuncunun yeni rolü, dizinin takipçileri tarafından merakla bekleniyor.

AY YAPIM'LA İKİNCİ PROJESİ

Alper Çankaya, Sevdiğim Sensin öncesinde Ay Yapım'ın Netflix için hazırladığı Eve Giden Yol dizisinde de rol aldı. Yönetmenliğini Onur Saylak'ın üstlendiği projede yer alan oyuncunun yeni sezon performansı şimdiden merak konusu oldu.

HAYRANLARINI HEYECANLANDIRDI

Başarılı oyuncunun Uzak Şehir sonrası yeni dizi tercihi, hayranları tarafından yakından takip edilmeye başlandı. Çankaya'nın Sevdiğim Sensin dizisinde nasıl bir karakterle izleyici karşısına çıkacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.