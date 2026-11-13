Uzak Şehir dizisinde hayat verdiği karakterle tanınan oyuncu Ferit Kaya, yeni projesi Aşk ve Taht'ın final yapmasının ardından bu kez farklı bir yeteneğiyle izleyici karşısına çıktı. Şarkıcı Berkay'ın YouTube programına konuk olan Kaya, mikrofonu eline alarak türkü söyledi. İkilinin birlikte seslendirdiği eser ve Kaya'nın performansı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

BERKAY İLE DÜET YAPTI, TÜRKÜSÜYLE ŞAŞIRTTI

Ferit Kaya, Berkay ile birlikte Bursa yöresine ait "Zeytinyağlı Yiyemem Aman" olarak bilinen, "Gelin Nazlanması" adıyla da anılan türküyü seslendirdi. Zara'nın yorumuyla da tanınan esere profesyonel bir şekilde eşlik eden oyuncu, şarkı sırasında dans etmeyi de ihmal etmedi.

Renkli görüntülere sahne olan performans kısa sürede binlerce kişiye ulaştı. Instagram'da yaklaşık 20 bin beğeni alan paylaşımın ardından hayranları, Kaya'nın müzik yeteneğini ilk kez keşfettiklerini belirten yorumlarda bulundu.

BERKAY'DAN FERİT KAYA'YA ÖVGÜ

Berkay, birlikte geçirdikleri eğlenceli anların ardından Ferit Kaya'ya sosyal medya hesabından şu sözlerle seslendi:

"Aslan kardeşim Ferit Kaya sen iyi ki geldin… iyi ki harika sohbetin ve mütevazi tavrınla bizi tanıştırdın. Canımızın istediği gibi takıldığımız bir evdeyiz dede oldu ve çok eğlendik"

Ferit Kaya da Berkay'ın paylaşımına "İyi ki dayıcım" yanıtını verdi.

ÖZEL HAYATIYLA DA GÜNDEMDE

Özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen Ferit Kaya, Yasemin Ceren Kaya ile mutlu evliliğini sürdürüyor. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz eylül ayında evliliklerinin ikinci yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla kutladı. Çift, bu özel günde düğün fotoğraflarını takipçileriyle paylaşırken Kaya da eşine olan sevgisini dile getirdi.

FİNAL YAPAN DİZİSİ SONRASI İLK KEZ PROGRAMA ÇIKTI

Uzak Şehir'de Demir Baybars karakterine hayat veren Ferit Kaya, sezon sonunda diziye veda etmişti. Ardından atv'nin Bozdağ Film imzalı yapımı Aşk ve Taht ile anlaşan oyuncu, dizide Melik Keyferidun karakterini canlandırdı. Ancak reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamayan yapım kısa sürede final yaptı. Kaya, dizisi final yaptıktan sonra ilk kez farklı bir projede yer alıp Berkay'la yaptığı düetle gündeme geldi. Hayranlarına sürpriz yaptı.