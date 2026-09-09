Uzak Şehir, üçüncü sezonuyla 14 Eylül’de izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni sezon öncesi kadrosunu genişleten dizide Alya’nın hayatına dokunacak yeni bir karakter de hikâyeye dahil oluyor. Son olarak Veliaht dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Burak Altay, Uzak Şehir ekibinin yeni oyuncusu oldu.

ALYA’NIN AVUKATINI CANLANDIRACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Burak Altay, dizide alanının en iddialı avukatlarından biri olarak tanımlanan Kamil Yıldıraylar karakterine hayat verecek.

67. BÖLÜMDE HİKÂYEYE DAHİL OLACAK

Burak Altay, Uzak Şehir’in 67. bölümü itibarıyla izleyici karşısına çıkacak. Oyuncu, Sinem Ünsal’ın canlandırdığı Alya’nın avukatı olarak dizinin yeni sezon hikâyesinde yer alacak.

4 ÖNEMLİ OYUNCU VEDA ETMİŞTİ

Uzak Şehir'den ayrılan oyuncular arasında Alper Çankaya, Burç Kümbetlioğlu, Ferit Kaya ve Ahmet Varlı yer aldı.