Geçtiğimiz hafta Suriye sınırında yaşanan bayrak provokasyonu kamuoyunda gündem olurken, çekimleri Mardin’de devam eden Uzak Şehir dizisinin son bölümünde yer alan bayrak sahnesi izleyicilerin dikkatini çekti.
Bölümde, çocuk oyuncu Kuzey Gezer’in canlandırdığı Cihan Deniz karakteri konakta bir dolapta Türk bayrağı buldu.
Bayrak, Pakize karakteri tarafından ütülendikten sonra konağın uygun bir yerine asıldı. Sahnenin sonunda Cihan Deniz’in bayrağa selam vermesi ekrana yansıdı.
Sosyal medyada paylaşılan sahneye ilişkin izleyicilerden çeşitli yorumlar geldi. Bazı kullanıcılar sahneyi anlamlı bulduklarını belirtirken, birlik ve beraberlik mesajı içerdiği yönünde değerlendirmeler yapıldı.