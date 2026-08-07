Eylül ayında üçüncü sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanan “Uzak Şehir” dizisinin oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor. Sezon finalinde yaşanan ayrılıkların ardından hikâyesini yenileyen diziye son olarak başarılı oyuncu Ersin Arıcı katıldı. “UZAK ŞEHİR”DE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR Birsen Altuntaş'ın haberine göre; AyNa Yapım imzalı dizinin yeni sezonunda hikâyeye dahil olacak karakterler merakla beklenirken, kadroya katılan isimler de netleşmeye başladı. Daha önce usta oyuncu Mustafa Avkıran’ın Kartal, Onur Özaydın’ın ise Enver karakteriyle projede yer alacağı açıklanmıştı. ERSİN ARICI ATEŞ KARAKTERİYLE EKRANA GELECEK “Yalı Çapkını” dizisindeki etkili oyunculuğuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ersin Arıcı, “Uzak Şehir”in üçüncü sezonunda izleyici karşısına çıkacak. Son olarak TRT tabii platformunda yayınlanan “Operasyon Alesta” dizisinde rol alan Arıcı’nın, Mardin’de çekimleri gerçekleştirilen yapımda Ateş karakterine hayat vereceği öğrenildi.

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