Geçen pazartesi 60. bölümüyle ekrana gelen diziyle ilgili, 63. bölümde sezon finali yapacağı öğrenildi. Buna göre yapım, 3 hafta sonra 2. sezonunu noktalayacak. Sezon finalinde ise izleyicileri şaşırtacak şekilde sürpriz bir ismin de diziye veda edeceği bilgisi gündeme geldi.

SEZON FİNALİ TARİHİ BELLİ OLDU

Bayram haftasında yayın planı değişmezse, Uzak Şehir 25 Mayıs Pazartesi akşamı ekran macerasına ara verecek. Dizide sezon finali öncesinde yaşanacak ayrılıklar da netleşmeye başladı.

DİZİYE VEDA EDECEK İKİNCİ İSİM DE BELLİ OLDU

Oyuncu kadrosunda Burç Kümbetlioğlu’nun yanı sıra, sezon sonunda vedası gündeme gelen isimlerden biri de Şahin Albora karakterine hayat veren Alper Çankaya oldu. Çankaya’nın, herhangi bir değişiklik olmaması halinde kendi isteğiyle ekipten ayrılacağı konuşuluyor.

Diğer olası ayrılıkların ise final haftasında ya da sonrasında netlik kazanacağı ifade ediliyor.