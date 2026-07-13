Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren "Uzak Şehir" dizisinde ayrılıklar devam ediyor. Ferit Kaya ve Alper Çankaya'nın ardından Meryem karakterini canlandıran Ceren Moray'ın da diziye veda ettiği kesinleşirken, başarılı oyuncunun yeni projesi de belli oldu. UZAK ŞEHİR'E MERYEM VEDASI Ağustos sonunda üçüncü sezon çekimlerine başlaması planlanan "Uzak Şehir"de Meryem karakterinin hikâyesinin devam edip etmeyeceği uzun süredir merak ediliyordu. Yapılan değerlendirmelerin ardından Ceren Moray'ın diziye veda etmesine karar verildi. "Uzak Şehir"den ayrılan Ceren Moray, gelen teklifleri değerlendirdikten sonra yeni sezonda ekrana gelecek "Düğünümüz Var" dizisiyle el sıkıştı. Başarılı oyuncu, Eda Ece'nin başrolünde yer aldığı yapımda izleyici karşısına çıkacak. AYBÜKE KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK Yeni dizide Ceren Moray, Aybüke karakterine hayat verecek. Oyuncu, dizide Hatice Aslan'ın canlandırdığı Nermin karakterinin kızı olarak seyirciyle buluşacak. Yeni sezonun iddialı yapımları arasında gösterilen "Düğünümüz Var", güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden merak uyandırıyor.

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