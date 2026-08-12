Kanal D’nin ilgiyle takip edilen dizisi “Uzak Şehir” yeni sezon için sete çıkmaya hazırlanıyor. Pazartesi akşamlarına damga vuran dizinin çekimlerinin Ağustos ayının 3. haftasında başlaması planlanıyor. Böylece yeni sezon öncesi ekip için de geri sayım başlamış oldu.

YENİ SEZON İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

“Uzak Şehir” ekibinin yeni sezon hazırlıkları sürerken, dizinin sete çıkacağı tarih de netleşti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sevilen yapımın 20 Ağustos’ta set için yeniden kamera karşısına geçmesi planlanıyor. Çekimlerin başlamasıyla birlikte yeni sezonda yaşanacak gelişmelerin de yavaş yavaş ortaya çıkması bekleniyor.

UZAK ŞEHİR’DE VEDA EDEN İSİMLER BELLİ OLDU

Yeni sezon öncesi “Uzak Şehir” cephesinde dikkat çeken ayrılıklar da yaşandı. Diziden Alper Çankaya, Burç Kümbetlioğlu, Ferit Kaya ve Ahmet Varlı'nın ayrıldığı öğrenildi.

Şahin Albora ve Boran Albora karakterlerinin ölerek hikâyeye veda ettiği belirtilirken, diğer ayrılıkların ise sezon finaliyle gerçekleştiği aktarıldı.

Böylece yeni sezonda “Uzak Şehir”in kadrosunda bazı değişiklikler yaşanacak. Dizinin 20 Ağustos'ta yeniden sete çıkmasıyla birlikte yeni sezona ilişkin yenilikler de ortaya çıkmış olacak.