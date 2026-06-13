Kanal D ekranlarında yayınlanan ve son iki sezondur büyük ilgi gören Uzak Şehir, sezon finali bölümüyle ekranlara ara verdi. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın başrollerini paylaştığı yapımda, karakterleriyle dikkat çeken Cihan ve Sadakat’i canlandıran Ozan Akbaba ile Gonca Cilasun’un, yeni proje Çırak için hazırlıklara başladığı öğrenildi. İZLEYİCİNİN BEKLENTİSİ ARTTI İkinci sezon finalinin ardından dizinin hayranları, üçüncü sezonun ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı. Sosyal medyada yoğun şekilde gündeme gelen yapım için beklenen açıklama ise kısa süre içinde geldi. ÇEKİMLER AĞUSTOS SONUNDA BAŞLIYOR Gazeteci Birsen Altuntaş’ın X (eski Twitter) hesabı üzerinden paylaştığı bilgilere göre, Uzak Şehir dizisinin üçüncü sezon çekimlerine ağustos ayının son günlerinde başlanacak. Bu gelişme, dizinin yeni sezonunu bekleyen izleyiciler arasında heyecan yarattı.

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