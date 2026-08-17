Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir’de Kadir karakterine hayat veren Burak Şafak, bu kez oyunculuğuyla değil özel hayatıyla gündemde. İlişkisini kameralardan uzak yaşamayı tercih eden Şafak’ın nişanlandığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, törenin ardından sevgilisiyle birlikte çekilen ilk karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

MARDİN’DE BAŞLAYAN AŞK

Burak Şafak, daha önce yaptığı bir açıklamada hayatındaki kişinin Mardin’deki dizi çekimleri sırasında yaşamına girdiğini anlatmıştı. Sevgilisiyle sosyal medya üzerinden tanıştığını söyleyen oyuncu, ilişkinin sektörden biriyle olmadığını da belirtmişti.

Şafak, o dönemde ilişkisiyle ilgili, “Çok sıcak bir ilişkiye başladım. Hayatımda biri var. Mardin sürecinde hayatıma dahil oldu. Sosyal medya üzerinden tanıştık. Kendisi sektörden değil” ifadelerini kullanmıştı.

İLK KEZ BİRLİKTE FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Özel hayatını uzun süre gözlerden uzak tutan Burak Şafak, nişanın ardından bu kez kural bozdu. Sevgilisiyle birlikte çekilen ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, takipçilerini şaşırttı.

Şafak’ın paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görürken, oyuncunun sevenleri ve dostları da tebrik mesajlarıyla çifti yalnız bırakmadı.

EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIM

Uzak Şehir’deki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Burak Şafak, özel hayatındaki sürpriz gelişmeyle de dikkat çekti. Ünlü oyuncu, sevgilisiyle nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmış oldu.