Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'de Nare karakterine hayat veren Sahra Şaş, 32'nci yaşını Arnavutköy'de düzenlenen bir partiyle kutladı. Kutlama öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, hem yeni yaşını hem de dizideki karakterinin geçirdiği değişimi anlattı.

“AŞK DA DİLEYECEĞİM”

30'lu yaşlarından keyif aldığını söyleyen Şaş, “30’lara bayıldım. Zaten hep söylüyorlardı kadınlar için en keyifli yaşlar 30’lar diye, tadını çıkarıyorum ben de” dedi.

Oyuncuya, doğum günü pastasının mumlarını üflerken aşk dileyip dilemeyeceği de soruldu. Şaş, bu soruyu gülerek şöyle yanıtladı: “Çok baskıladılar beni ‘Aşk dile’ diye. Onu da dileyeceğim.”

NARE KARAKTERİ GÜÇLENDİ

Uzak Şehir'de canlandırdığı Nare karakterinin üçüncü sezonda büyük bir değişim geçirdiğini belirten Sahra Şaş, “Üçüncü sezonda bambaşka bir yere geldi. Güçlendi. Kaybedecek hiçbir şeyi kalmadı, bu da ona bir aslan gücü ve cesaret getirdi. Çok keyif alıyorum onu oynamaktan” ifadelerini kullandı.