Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Uzak Şehir' dizisinde 'Pakize' karakterini canlandıran Yaren Güldiken, Datça'da sezonun yorgunluğunu atıyor.
Meslektaşı Burak Deniz ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilen oyuncu son olarak tatil paylaşımıyla gündeme geldi.
Yaren Güldiken'in önceki gün mayosuyla ağaca tırmanıp verdiği poza düştüğü bu not dikkat çekti:
"Doğa bana aidiyetimi hatırlatırken, zerre kadar oluşumu da hatırlatıyor hep. Dünya senin etrafında dönmüyor diyor; ne övülürken ne yerilirken."
"Size de iyi gelsin, dünya kimsenin etrafında dönmüyor. Tabii arzunuz tam tersinin olması değilse."
Güldiken'in bu sözleri aşk yaşadığı iddia edilen Burak Deniz'e gönderme olarak yorumlandı.