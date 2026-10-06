Televizyon ekranlarında 5 Ekim Pazartesi akşamı yine reyting rekabeti yaşandı. Kanal D'de Uzak Şehir, TRT 1'de Evlilik Güzeldir ve TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. ATV'de ise futbolseverlerin merakla beklediği İtalya-Türkiye UEFA Uluslar Ligi karşılaşması yayınlandı.
Star TV'de Tuzlu Kahve, NOW'da Ömür Usta ve Show TV'de Güldür Güldür Show'un tekrar bölümleri ekrana geldi. Gecenin ardından gözler 5 Ekim 2026 reyting sonuçlarına çevrildi.
5 EKİM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
5 Ekim 2026 Pazartesi gününün reyting sonuçları açıklandı. Total grubunda Uzak Şehir zirvede yer alırken, AB ve ABC1 kategorilerinin birincisi İtalya-Türkiye UEFA Uluslar Ligi karşılaşması oldu.
İşte 5 Ekim 2026 Pazartesi gününün Total, AB ve ABC1 reyting sıralaması...
5 EKİM 2026 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
- Uzak Şehir – Kanal D
- İtalya-Türkiye UEFA Uluslar Ligi Karşılaşması – ATV
- Uzak Şehir (Özet) – Kanal D
1.Uzak Şehir 9.33
8.Evlilik Güzeldir 2.76
5 EKİM 2026 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI
- İtalya-Türkiye UEFA Uluslar Ligi Karşılaşması – ATV
- Uzak Şehir – Kanal D
- Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
2.Uzak Şehir 6.26
6.Evlilik Güzeldir 2.79
5 EKİM 2026 PAZARTESİ ABC1 REYTİNG SIRALAMASI
- İtalya-Türkiye UEFA Uluslar Ligi Karşılaşması – ATV
- Uzak Şehir – Kanal D
- Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
2.Uzak Şehir 7.92
6.Evlilik Güzeldir 3.13