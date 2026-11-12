Uzak Şehir dizisinin başarılı oyuncularından Gonca Cilasun hakkında sosyal medyada konuşulan bir iddia magazin gündemine taşındı. Dizide Sadakat Albora karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkan oyuncunun, rol arkadaşlarından Barış Yalçın ile yakınlaştığı ve ikilinin birliktelik yaşadığı ileri sürüldü.

Yeni sezon öncesinde verdiği 10 kiloyla da dikkatleri üzerine çeken Cilasun'un adı, dizide Erol karakterini canlandıran Barış Yalçın ile anılmaya başladı. İki oyuncunun aşk yaşadığı yönündeki iddialar özellikle X platformunda kısa sürede yayıldı.

ARALARINDAKİ YAŞ FARKI DA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran söylentilerde, Gonca Cilasun ile Barış Yalçın arasındaki 10 yaşlık yaş farkı da kullanıcıların dikkatini çekti. Ancak gündeme gelen birliktelik iddiasıyla ilgili iki oyuncudan da henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla söz konusu iddialar şimdilik doğrulanmış değil.

UZAK ŞEHİR'DE DAHA ÖNCE DE AŞKLAR YAŞANDI

Uzak Şehir seti, oyuncular arasındaki aşk iddialarıyla daha önce de gündeme gelmişti. Dizinin oyuncularından Alper Çankaya ile Yaren Güldiken'in yanı sıra Dilin Döğer ve Atakan Özkaya da sette başlayan ilişkileriyle konuşulmuştu.

İki çiftin birlikteliklerini sürdürmesi, Gonca Cilasun ve Barış Yalçın hakkında ortaya atılan iddiaların da daha fazla merak edilmesine neden oldu. Gözler şimdi iki oyuncudan gelecek olası açıklamalara çevrildi.