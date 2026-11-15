Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir'de Sadakat Albora karakterine hayat veren Gonca Cilasun, rol arkadaşı Barış Yalçın ile aşk yaşadığı yönündeki iddialara açıklık getirdi. Sosyal medyadaki bir yorumlaşmanın ardından ortaya atılan söylentileri yalanlayan oyuncu, aralarında yalnızca dostluk bulunduğunu söyledi. Cilasun'un açıklamasındaki "Kısmetimi kapatmayın" sözleri ise dikkat çekti.

BİR YORUM AŞK İDDİALARINI BAŞLATTI

Uzak Şehir dizisinde Erol karakterini canlandıran Barış Yalçın ile Gonca Cilasun, sosyal medya etkileşimleri nedeniyle magazin gündemine geldi.

Cilasun'un sosyal medya hesabından bir manzara fotoğrafı paylaşarak "Kalbim şurada kaldı" notunu düşmesinin ardından Barış Yalçın'dan yorum geldi. Yalçın'ın bu paylaşıma "Kalır tabi" yazarak kırmızı kalp emojisi bırakması, ikili arasında aşk yaşandığı yönünde yorumlara neden oldu.

GONCA CİLASUN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Birkaç gündür konuşulan iddiaların ardından Milliyet'in haberine göre Gonca Cilasun, Instagram hesabından açıklama yaptı. Söylentilerin ilk başta kendilerini güldürdüğünü ancak artık rahatsızlık vermeye başladığını belirten oyuncu, "Haberi ilk gördüğümüzde çok güldük, eğlenceli geldi ama artık yeter" ifadelerini kullandı.

"SADECE ÇOK İYİ İKİ ARKADAŞIZ"

Barış Yalçın'ı ekipteki yakın dostlarından biri olarak tanımlayan Cilasun, sosyal medyadaki yorumun yalnızca paylaştığı fotoğrafa verilen destekleyici bir karşılık olduğunu vurguladı.

Oyuncu, "Çektiğim ve paylaştığım bir fotoğraf için destekleyici yorum yaptı, sadece bu kadar. Barış'la çok iyi iki arkadaş olmaktan öte değiliz, sadece ama sadece çok iyi iki arkadaş" dedi.

Hakkında çıkan aşk haberlerine esprili bir dille tepki gösteren Cilasun, "Hem nasibimi de kapatmayın aslı astarı olmayan haberlerle" sözleriyle iddialara yanıt verdi.

Barış Yalçın ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.