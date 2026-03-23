Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir, yeni bölümüyle yine çok konuşuldu. Dizinin son bölümünde Cihan ve Alya’nın kiralık ev baktığı sahneler izleyicinin dikkatinden kaçmadı.

GÜNDEM OLAN EV BAKMA SAHNESİ

Her pazartesi izleyiciyle buluşan dizide, Cihan ve Alya’nın emlakçıyla yaşadığı diyaloglar sosyal medyada kısa sürede yayıldı. İkili arasındaki atışma, izleyicilerden tam not aldı.

BEKAR ERKEK ÇIKIŞI

Emlakçının “Bir sorun mu var?” sorusuna Cihan’ın verdiği yanıt sahneye damga vurdu:

“Burası aile apartmanı değil. Aile apartmanı dediğin yerde kazık gibi bekar erkek dolanmaz. Çalarsın kapıyı, bir teyze açar, arkasında çoluk çocuk olur…”

Bu sözler sosyal medyada hem esprili hem de kıskançlık içeren yorumlarla gündem oldu.

KISKANÇLIK YORUMLARI GECİKMEDİ

Kiranın 70 bin TL olduğunu öğrenen Cihan’ın tepkisi de dikkat çekti:

“Eski binaya 70 bin mi istiyorsun?”

Cihan’ın bu çıkışı, izleyiciler tarafından Alya’yı kıskandığı şeklinde yorumlandı.